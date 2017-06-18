Ейдман: обмовки Путіна свідчать про серйозні проблеми в психосексуальній сфері

Відомий політолог-«путінолог» Ігор Ейдман у своєму Фейсбук вказав на деякі ознаки серйозного психологічного розладу, наявного в російського президента Володимира Путіна, - про це інформує replyua.net.
Політолог зауважує, що ще Зігмунд Фрейд вказав на те, що в обмовках та спонтанних жартах проявляються «невирішені підсвідомі конфлікти та приглушені бажання». Зазвичай гетеросексуальним людям не притаманно жартувати на «голубу» тему. Тим не менш, з вуст Путіна жарти «нижче пояса» повторюються із дивною регулярністю – очевидно, що ця тема для нього дуже болюча. Можливо, це пояснює і непроникну завісу таємниці, якою оповите особисте життя російського президента.
Наприклад, у фільмі Олівера Стоуна Путін розпинається з приводу спільного походу в душ з геєм на підводному човні. Пізніше, під час «прямої лінії», російський президент рекомендував Порошенку бути обережним з «голубими мундирами». Таким чином Путін демонструє страх перед власними гомосексуальними фантазіями. Загалом, внутрішні «таргани» - особиста справа кожного. Тим не менш, у випадку з диктатором його власні страхи стають проблемами цілих держав. Всю світову політику Путін сприймає як садо-мазохістські взаємини і панічно боїться бути приниженим – звідси і ізоляціонізм, і спроби домінування, - наголошує політолог.