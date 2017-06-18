Путин дал понять, что уже подписаны инструкции по уничтожению жителей «ДНР» и «ЛНР», – политолог

Популярный украинский политолог и блогер Алексей Голобуцкий в Facebook пишет о том, что президент РФ Владимир Путин в нашумевшем интервью журналисту и режиссеру Оливеру Стоуну о восстановлении Украиной контроля над границей в Луганской и Донецкой областях заявил следующее: «...закрытие границы будет означать лишь одно – что люди будут окружены и позже уничтожены».
По словам Алексея Голобуцкого, но даже несмотря на столь откровенные заявления еще не всем мировым лидерам очевидно, что Путин не собирается выполнять Минские соглашения, не собирается прекращать войну – только жесткое принуждение со стороны всего международного сообщества остановит агрессора. Пока же он не то, что блефует, он откровенно говорит о том, что ему не писан закон и никакие договоренности, он будет идти до конца.
«А жителям «ЛНР» и «ДНР» стоило бы задуматься: если кремлевский карлик сказал, что они «будут окружены и позже уничтожены», значит, где-то уже подписаны планы и инструкции... Хотите жить – всеми силами содействуйте восстановлению контролируемой украинской границы с Российской Федерацией», – подытожил политолог.