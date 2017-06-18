Бабченко: Росія – держава, повна інфантилів

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Російський журналіст Аркадій Бабченко на власній сторінці в Фейсбук поділився спостереженнями з приводу психологічного стану російського суспільства, - про це інформує новинний ресурс replyua.net.Так, Бабченко зауважує, що його часто закликають не ображатися на агресію, яка виходить від його співгромадян – мовляв, вони ж прості люди. Вони не винні, адже це країна така – їх варто жаліти. Тим не менш, журналіст наголошує, що йому цих людей не шкода. Взагалі, він далекий від розуміння терміну «проста людина». Не буває простих і складних людей, - розмірковує Бабченко, - бувають люди зрілі та інфантильні. Саме з останніх переважно складається населення Російської Федерації. Вони не здатні ні розуміти причинно-наслідкові зв’язки, ні, тим більше, нести відповідальність за свої вчинки.Саме ці «прості люди» своїм мовчанням, небажанням цікавитись політикою і ходити на вибори, підтримкою Кримнашу тощо побудували таку державу. Сучасна Росія – і є результатом дій цих самих людей, саме вони винні у тій дійсності, яка їх оточує. І ця держава – неоране поле для психіатрії. Зараз у «простих людей» чергове загострення – вони знову закликають знайти, вбити, повісити і розіп’яти. Випхати з держави, стягнути тримільйонну компенсацію, проломити голову і наругатись над сім’єю. А потім ці самі «прості люди» роблять очі круглими і запитують: «За що ви нас так не любите?», - наголошує журналіст.