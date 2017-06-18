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Российский блогер: Навальному и компании пришло врем я на пальцах объяснить с властью он или нет

Российский блогер: Навальному и компании пришло врем я на пальцах объяснить с властью он или нет
Известный российский оппозиционный блогер Павел Шехтман на своей странице в Facebook пишет о том, что сторонниками Навального, да и самому лидеру оппозиции пора уже на пальцах объяснить россиянам, кто он на самом деле и за чью команду «играет». Либо он заявляет: мы отрицаем эту власть полностью и вообще со всеми ее законами-шмаконами, судами-мудами и прочей непонятностью. Это не власть, это оккупанты, и обращаться с ними следует как с оккупантами.

Как пишет блогер, в идеале – эту власть нужно убивать, но поскольку это практически трудно и нецелесообразно, то будем гадить ей по малому как можем, нарушать ее законы, бить в подворотнях ее мелких агентов и вообще оказывать всяческое гражданское неповиновение. При такой позиции, да, можно ради хохмы и доносы в органы на слуг режима писать.

«Либо Навальный и компания участвуют в организованных властью выборах, ходят согласовывать с ней свои митинги и борются против того, что плохие чиновники нарушают законы и разворовывают государственную казну. Тогда, ребята, известная писательница Марина Юденич права и вы со своими требованиями возбудить дело по 282-й относитесь к категории: «деды доносили», – резюмировал Шехтман.
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