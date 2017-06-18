Захарова завралась в попытках проанализировать заявление Климкина о ЕС и НАТО

На своей Facebook-странице Мария Захарова, официальный представитель российского Министерства иностранных дел, попыталась представить анализ слов главы внешнеполитического ведомства Украины Павла Климкина о вступлении в НАТО и ЕС. Об этом сообщает replyua.net.
«Там прекрасна каждая буква и каждое слово! Вступление Украины в НАТО облегчит Альянсу подготовку к новым вызовам. А знаете почему? Потому что станет меньше на один вызов. А что вы скажете о предложении НАТО поучиться у Украины боевой готовности, и это при том, что из Киева постоянно звучат заявления, что на Донбассе присутствуют российские танки», - написала Мария Захарова.
Помимо этого, она назвала «шедевральной» точку зрения о том, почему Украина до сих пор не член ЕС. «Она совершенна до такой степени, что просто нереальна. Не верите? Вот пожалуйста: «Украинское правительство полетит на Луну после того, как сама Луна к этому будет готова, однако в Киеве с этим вопросом не спешат», - предположила официальный представитель российского МИДа. Важно отметить, что факт присутствия российской военной техники на Донбассе был подтвержден не только украинской разведки, но и международными экспертами.