Российские либералы прозрели: заявляют, что Яндекс откровенно перекручивает новости и врет

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Российская либералка, публицист и писательница Юлия Латынина заявила, что больше не будет пользоваться поисковиком Яндекс, потому что об акциях протеста 12 июня Яндекс ей выдавал подборку новостей точно и в соответствии с генеральной линией Кремля. И ее, как человека, который по крайней мере, ориентируется в информации, это достало. Об этом в своей странице Facebook пишет популярный украинский блогер Дмитрий Вовнянко.Блогер удивляется, что при этом в Украине идет третий год войны, украинцы прекрасно убедились в том, что российские СМИ совершенно не объективно подают информацию, оставляя в дураках не только россиян, но и весь мир, у нас сограждане погибают и при этом много украинцев скучают за Яндексом. «Если поток новостей по Яндексу достал даже русскую либералку, как его оценивать должны мы, только как поток пропаганды действующего врага? Получается – правильно сделали, что запретили», – написал блогер.Он добавляет, что заявление Латыниной – горячий привет и российским, и нашим либералам, что заявляли будто запрет Яндекса, ВКонтакте и Одноклассников – наступление на свободу слова.