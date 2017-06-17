Блогер розповів, що таке «особенная русская душа» і в чому полягають «духовные скрепы»



Відомий український блогер Павло Правий у себе в Facebook пише про те, що зараз в Росії проходить Кубок Конфедерацій з футболу. Його завжди проводять в країні, яка наступного року приймає Чемпіонат світу.



Як пише блогер, таксист, який віз чилійського журналіста з аеропорту Шереметьєво до Москві, видрав з нього 50 тисяч рублів – десь 900 доларів. Очевидно, таки саме видрав, бо навіщо тому було в іншому разі запам`ятовувати номер машини. Коротше кажучи, чилієць звернувся до поліції. Та «бомбилу» знайшла, а він такий: ой, а я думав, що то чайові...



«До чого тут «скрепы» та особливий «русский дух», спитаєте ви? Адже подібних прохіндеїв серед таксистів і в Україні, і в Чилі, і навіть в

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Срочно: Донік: Назріває щось цікаве - Гіркін закликав російських бойовиків тікати з Донбасу Відомий український блогер Павло Правий у себе в Facebook пише про те, що зараз в Росії проходить Кубок Конфедерацій з футболу. Його завжди проводять в країні, яка наступного року приймає Чемпіонат світу.Як пише блогер, таксист, який віз чилійського журналіста з аеропорту Шереметьєво до Москві, видрав з нього 50 тисяч рублів – десь 900 доларів. Очевидно, таки саме видрав, бо навіщо тому було в іншому разі запам`ятовувати номер машини. Коротше кажучи, чилієць звернувся до поліції. Та «бомбилу» знайшла, а він такий: ой, а я думав, що то чайові...«До чого тут «скрепы» та особливий «русский дух», спитаєте ви? Адже подібних прохіндеїв серед таксистів і в Україні, і в Чилі, і навіть в США вистачає. Все то так, але я чомусь упевенений що отой московських «халдей» постійно обговорює з пасажирами яка скрєпна та духовна Росія, і які бездуховні особі живуть у тих Чилях, Українах та Америках. Подібне поєднання таких духовних якостей може бути лише у Москві», – написав Павло Правий. Він додає, що чилієць, між іншим, виявився людиною не злою і не надто «скрєпною». Забравши свої 50 тисяч, він все ж заплатив таксисту його законні 5 і забрав з поліції заяву про шахрайство.