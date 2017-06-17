Не кажіть, що США випадково не привітали Росію – блогер

Український блогер Лідія Гайдар на власній сторінці в соцмережі поділилась цікавим фактом, який проливає більше світла на російсько-американські взаємини, - про це повідомляє інформаційний інтернет-ресурс replyua.net.
Так, в Нью-Йорку мав місце безпрецедентний випадок – вперше за кілька десятків років російські дипломати не отримали безкоштовних пропусків на міські пляжі. Справа в тому, що ще за часів існування Радянського Союзу встановилась традиція – російські дипломати щороку отримували від місцевої влади перепустки на пляжі Лонг-Айленда. Варто зауважити, що у цьому ж районі знаходиться заміський будинок, користуватись яким заборонив росіянам екс-президент США у грудні минулого року. Він зробив це після оприлюднення звіту розвідки, у якому вказувалось на втручання росіян в американські вибори.
Адміністрація нового президента також не поспішає повертати росіян до цього заміського будинку. Варто зауважити, що пропуск на пляж для мешканців коштує двадцять доларів, а сезонна перепустка обійдеться в шістдесят доларів. З нерезидентів стягують п’ятдесят – шістдесят доларів за одноразовий вхід. І скажіть тепер, що США просто «забули» привітати росіян з Днем Росії! Ніколи не повірю – заявляє блогер.