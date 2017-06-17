Известный украинский блогер и политолог Алексей Голобуцкий на своей странице в Facebook пишет о том, что Россия ввела выездные визы для «гастарбайтеров», включительно с гражданами стран ЕС. Пакет документов нужно собирать около двух месяцев и заявление на пересечение границы писать заранее, даже для отпуска, иначе штраф и никуда не выпустят. Таким свои ходом Путин в очередной раз хочет показать, что Россия гордая страна, в которую на заработки едут даже европейцы, среди которых большинство именно жители Украины.
По словам политолога, то есть, «администрацией ГУЛАГА» официально принят статус заложников для тех недальновидных людей со странной мотивацией, которые решили легально работать в России. «Какие санкции, какая стена? Вполне хватает их собственных инициатив», – написал блогер.
Алексей Голобуцкий добавляет, что сейчас остается только ждать появления официальных оповещений от МИДов мира: «в число стран, нежелательных или запрещенных для посещения в связи с высокой опасностью для жизни и свободы наших граждан, наряду с Сомали и Северной Кореей включена Российская Федерация».