Гай: Бійтесь, росіяни. Зараз вас б’є «Беркут», який втік. А потім прийдемо ми – майданівці



Громадський активіст та блогер Мирослав Гай продовжує знущатись з російського істеблішменту і дає іронічні коментарі з приводу їх істерик, - про це



Так, блогер наводить уривки з інтерв’ю головного редактора російської Нової Газети Дмитра Муратова. Журналіст глибоко стурбований ситуацією, яка склалась в Російській Федерації – мовляв, відбулись запозичення та імплантація до російської політичної системи всього політичного менеджменту України. Зокрема, Муратов називає Сергія Кусюка, керівника «Беркута», якого обвинувачують у вбивстві Небесної Сотні. Крім того, росіян тривожать тітушки, які буцімто напали на Юлію Латиніну, Олексія Навального та інших діячів - мовляв, їх завезли з України. Не обходить Муратов увагою і Сергія Курченка, якого називає гаманцем Януковича і власником кортежу автомобілів довшого, ніж у Путіна.



Коментуючи це інтерв’ю, Гай зауважує, що росіяни вже настільки втратили розум, що звинувачують українців в тому, що вони «понаїхали» і б’ють росіян. Бійтесь, росіяни, - іронізує блогер. Це вас поки що бив «Беркут», який злякався Майдану і врешті-решт втік. Ось скоро приїдуть майданівці, які вистояли...

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Срочно: Донік: Назріває щось цікаве - Гіркін закликав російських бойовиків тікати з Донбасу Громадський активіст та блогер Мирослав Гай продовжує знущатись з російського істеблішменту і дає іронічні коментарі з приводу їх істерик, - про це інформує replyua.net з посиланням на сторінку експерта в соціальній мережі.Так, блогер наводить уривки з інтерв’ю головного редактора російської Нової Газети Дмитра Муратова. Журналіст глибоко стурбований ситуацією, яка склалась в Російській Федерації – мовляв, відбулись запозичення та імплантація до російської політичної системи всього політичного менеджменту України. Зокрема, Муратов називає Сергія Кусюка, керівника «Беркута», якого обвинувачують у вбивстві Небесної Сотні. Крім того, росіян тривожать тітушки, які буцімто напали на Юлію Латиніну, Олексія Навального та інших діячів - мовляв, їх завезли з України. Не обходить Муратов увагою і Сергія Курченка, якого називає гаманцем Януковича і власником кортежу автомобілів довшого, ніж у Путіна.Коментуючи це інтерв’ю, Гай зауважує, що росіяни вже настільки втратили розум, що звинувачують українців в тому, що вони «понаїхали» і б’ють росіян. Бійтесь, росіяни, - іронізує блогер. Це вас поки що бив «Беркут», який злякався Майдану і врешті-решт втік. Ось скоро приїдуть майданівці, які вистояли...