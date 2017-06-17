Китайці більше не зацікавлені в російські робочій силі

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Китай в черговий раз продемонстрував прагматичну позицію – поки в Москві намагаються показати російсько-китайську «дружбу», у Пекіні використовують російські ресурси, поки це потрібно, - про це replyua.net стало відомо з матеріалів порталу Newsru.com.Так, пару років тому Китай активно запрошував на власний ринок кваліфіковану робочу силу з Російської Федерації. Особливо Пекін був зацікавлений у російських пілотах. Останні також з радістю надавали перевагу працевлаштуванню в Китаї та країнах Південно-Східної Азії, адже після різкого падіння рубля закордоном вони могли розраховувати на зарплатню втричі - в чотири рази вищу за ту, яку пропонували в Росії. У минулому році Китай навіть спростив процедуру отримання робочої візи для представників певних професій, в яких був зацікавлений. Рахунок пілотів, які перебрались до Піднебесної, йшов на сотні.Тим не менш, кілька днів тому ситуація кардинально змінилась. Адміністрація цивільної авіації Китаю припинила прийом пілотів з Російської Федерації. Серед причин у першу чергу називають політичні. Інформація на сторінці Шеремєтьєвської профспілки свідчить, що Пекін посилається на неприйнятні дії російських властей, які йдуть врозріз з загальноприйнятими процедурами міжнародної співпраці.