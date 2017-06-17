Рабинович: на стороні Путіна і його банди воюють імпортовані з України вбивці

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Російський блогер Слава Рабинович на власній сторінці в Фейсбук прокоментував події, які відбулись в Росії дванадцятого червня 2017 року, - про це повідомляє новинний портал replyua.net.Так, блогер нагадує, що завжди передбачав: Путін і його банда ведуть РФ до революції і розвалу держави. Але зараз він змінює свій прогноз і вважає, що діяльність Путіна призведе до громадянської війни. Більше того, події дванадцятого червня 2017 року вже і є громадянська війна! Як інакше можна назвати випадки, коли людей, які в День Росії йдуть під російськими прапорами, затримують правоохоронці? Більше того, проти росіян воюють імпортовані Путіним з України вбивці і тітушки. Виступаючи через три дні перед населенням, російський президент не сказав ні слова про масові бійні і арешти в центрі найбільших міст!Рабинович заявляє, що йому знадобилось п’ять днів, щоб усвідомити що насправді тоді сталось. Але тепер сумнівів бути не може – в державі йде війна. І її жертви відомі – кілька десятків людей з вибитими зубами, зламаними щелепами та вивернутими кінцівками лежать у лікарнях всієї держави. Ще більше отримують зараз реальні строки за цілком законну поведінку. Блогер нагадує, що він противник революцій, але у випадку з Путіним – це єдиний спосіб перемогти злочинний режим.