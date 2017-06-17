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Блогер: Путін переконаний, що може городити що завгодно

Блогер: Путін переконаний, що може городити що завгодно
Російський оглядач Микола Травкін у власному блозі на ресурсі «15 минут» розповів про чергову брехню російського президента Володимира Путіна, - про це інформує новинний портал replyua.net.

Так, блогер зауважує, що мав нещастя переглянути «пряму лінію» з Володимиром Путіним. Там російський президент розповідав про те, як Росія «встає з колін», як її громадяни багатіють, а економіка росте. Про економічне зростання російський президент навіть цифри навів. Травкін зауважив, що спочатку вирішив, що неправильно почув путінські слова: «Вже протягом трьох кварталів поспіль можна спостерігати зростання економіки, зростання ВВП. В минулому році, в останньому кварталі було майже три відсотка, у першому кварталі поточного року – зростання на п’ять відсотків, а в квітні – один і чотири відсотка. Загальне зростання за чотири місяці – нуль цілих сім десятих відсотка».

Як зазначає Травкін, справа зовсім не в арифметиці, хоча вона у російського президента явно кульгає. Справа в тому, що він впевнений у своїй непогрішимості, у тому, що можна городити будь-яку дурницю – ніхто не посміє суперечити чи навіть перевіряти. І це правда – навіть на сайті, де розміщалась стенограма, заяву Путіна не виправили. А вже на наступний день Медвєдєв сказав про пів відсоткове зростання... У Росії вже всі до цього звикли. Але перед іноземцями соромно, - наголошує блогер.
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