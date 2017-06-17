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Российский блогер объяснил, почему Навальному не по силам собрать такой Майдан, как в Киеве

Российский блогер объяснил, почему Навальному не по силам собрать такой Майдан, как в Киеве
Как пишет у себя в Facebook известный российский оппозиционный блогер Павел Шехтман, российский либеральный «гражданский протест» имеет такой жалкий вид потому, что в нем нет сильной эмоциональной составляющей. По мнению блогера, «честные выборы», «разделение властей», «независимый суд» и тому подобные предметы – не говоря уже о борьбе с коррупцией – это такая чушь, за которую никто не то, чтобы погибнуть не готов, а и крови из пальца не отдаст.

Павел Шехтман отмечает, что дело в том, что это не есть крайние, экзистенциальные ценности. Это ценности инструментальные, которые хороши для достижения ценностей высших – свободы и справедливости, а для борьбы за эти ценности нужна, прежде всего, смертельная ненависть к рабству и несправедливости и готовность разрушить их до основания. Достаточно вспомнить Майдан, где Воины света вели апокалипсическую битву с силами тьмы за новую Украину, которая станет моральным светочем для всего человечества.

По словам блогера, российские либералы не могут дать эмоционального заряда, потому что их идея лучшего мира достаточно убога. Она предполагает лишь исправленное и улучшенное издание сущего. Басманный суд, но выносящий справедливые приговоры; панфиловский ЦИК, но честно подсчитывающий голоса; та же Дума, но только с Касьяновым и Явлинским. «Никто еще не пошел на баррикады за таблицу умножения. Как справедливо заметил персонаж Достоевского, дважды два пять – тоже иногда очень хорошая штука. Вот этого либеральная идеология вообще не учитывает, что всегда найдется достаточное количество людей, которые готовы взбунтоваться против «дважды два – четыре», - подытожил Павел Шехтман.
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