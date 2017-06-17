Радник Трампа: мета Білого дому – домогтись деокупації України

Колишній мер Нью-Йорка, соратник і радник чинного президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа та впливовий член правлячої республіканської партії Рудольф Джуліані ще раз підтвердив курс Вашингтону на захист України, - про це інформує новинний портал replyua.net з посиланням на «Новое Время».
Так, відповідаючи на питання про те як налаштована чинна президентська адміністрація США щодо російської агресії проти України, американський політик заявив, що команду Трампа дарма вважають проросійською. За словами Джуліані, «Українська держава, яка звільнилась від окупації Російської Федерації – одна зі стратегічних цілей Сполучених Штатів, і команда Трампа докладе всіх зусиль для того, щоб втілити її в життя».
Джуліані визнав, що під час передвиборної кампанії Трамп зробив кілька заяв, які можна трактувати як проросійські. Тим не менш, зі вступом на посаду американський президент став приділяти більше уваги тонкощам міжнародних відносин. Відтак, він продемонстрував своє дійсне ставлення до Кремля бомбардуваннями аеропортів Башара аль-Асада – сирійського президента та союзника Кремля. Саме ці вчинки мають вирішальне значення, - наголосив Джуліані.