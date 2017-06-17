У російському МЗС запанікували через вірогідність хорватського сценарію на Донбасі

У російському зовнішньополітичному відомстві розкритикували можливість передачі хорватським урядом Україні досвіду для мирної реінтеграції окупованих територій Донецької і Луганської областей. Про це йдеться в офіційному повідомленні російського відомства, передає replyua.net.
«Нашу увагу привернули підсумки хорватсько-українських переговорів на рівні керівників урядів в Загребі, а також заяви про плани активізації діяльності створеної в жовтні 2016 року за уряді Хорватії робочої групи зі співробітництва з Україною, спрямованої на передачу Києву хорватського досвіду «мирної реінтеграції окупованих територій , нібито застосовується до Донецька і Луганська. Змушені вчергове підкреслити непродуктивність і недоречність подібних кроків, аж ніяк не сприяють врегулюванню «внутрішньоукраїнського» конфлікту», - відзначили в МЗС.
Також представники відомства додали, що в Загребі поки вважають за краще просувати «доморощені» паралельні структури замість закликів до активізації діалогу в механізмах мінської Контактної групи. Нагадаємо, раніше глава українського уряду Володимир Гройсман заявив, що Україна повинна проводити реінтеграцію тимчасово окупованих територій Донбасу по хорватському сценарієм.