Блогер про Путіна і Росію: досить, від вас втомився весь світ

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Історик, публіцист та популярний грузинський блогер Олег-Сандро Панфілов на власній сторінці в соціальній мережі поділився думками з приводу місця, яке займає президент РФ Володимир Путін у медійному просторі, - про це інформує новинний інтернет-ресурс replyua.net.На роздуми блогера наштовхнула так звана «пряма лінія» - спілкування російського президента з народом, яка відбулась п’ятнадцятого червня 2017 року. Зазвичай такі заходи привертали увагу соціуму, медійні персони обговорювали виступи Путіна кілька тижнів поспіль. Проте, остання прес-конференція не мала і краплі запалу.Блогер пояснює – все це тому, що будь-який публічний виступ російського президента вже не буде цікавим. І справді – чим може зацікавити аудиторію людина, яка розв’язала низку воєн, анексувала чужі території, довела власний народ до зубожіння, країну – до економічного колапсу на суцільної ізоляції на міжнародному рівні. Поки країна летить в Тартарари, градус істерики російських пропагандистів зростає. Молоді намагаються підсунути ляльку у вигляді Навального. Але всі ці потуги абсолютно марні - їх вже ніщо не врятує. Путін, росіяни, досить – весь світ від вас втомився, - наголошує блогер.