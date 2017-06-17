Катастрофа МН17: Путин предъявил обвинения американской разведке

У американских спецслужб есть информация, касающаяся крушения в Украине малазийского Boeing, однако раскрывать какие-либо детали в Вашингтоне не намерены, так как имеющиеся данные могут противоречить версии о вине боевиков самопровозглашенных «Л/ДНР». Как сообщает replyua.net, такое мнение в ходе беседы с американским режиссером Оливером Стоуном высказал российский президент Владимир Путин.
По убеждению главы Кремля, подконтрольные Белому дому разведывательные службы располагают информацией, касающейся крушения Boeing, поскольку они крайне внимательно наблюдали за ситуацией в Украине. «Я убежден, что так оно на самом деле есть, однако доказательствами данного факта я, увы, не располагаю», - сказал президент России. Также Владимир Путин отмечает, что это обстоятельство «понятно», так как в Москве знают, какую позицию касаемо Украины заняли в Соединенных Штатах.
«Всем им очень хотелось сделать виноватыми «ополченцев» Донбасса, а также Российскую Федерацию, оказывающую поддержку этим «ополченцам». Если информация не совпадает с этим фактом, Вашингтон никогда ее не будет раскрывать», - уверен Путин. Он также заявил, что «если бы украинское руководство прислушалось к России и не начинало полномасштабной войны», катастрофа Boeing не произошла.