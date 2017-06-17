«Окружены и уничтожены»: глава Кремля поразил циничным заявлением о Донбассе

Президент РФ Владимир Путин в ходе большого интервью режиссеру из США Оливеру Стоуну заявил, что участок на украинско-российской границе, который находится на временно оккупированной территории Донбасса, нельзя перекрывать до момента завершения военных действий, так как это может стать причиной гибели местных жителей, передает replyua.net. По словам российского лидера, способы решения этой проблемы присутствуют в Минских договоренностях, однако только после того, как ситуация в некоторых районах Донецкой и Луганской областей будет нормализирована.
«Но до того момента, как произойдет принятие и выполнение этих решений, пока людям, проживающим в этих непризнанных республиках, не будет гарантирована безопасность, закрытая граница будет означать лишь одно — что людей окружат и позже уничтожат», — сказал Путин.
Ранее глава российского государства выразил убеждение в невозможности решения конфликта на Донбассе при помощи военных действий. Уже в который раз Владимир Путин заявил, что его страна не сторона конфликта и призвал украинские власти к началу переговорного процесса с боевиками самопровозглашенных «Л/ДНР».