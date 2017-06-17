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«Нам вас не понять»: блогер пояснил россиянам, почему на них лежит ответственность за войну

«Нам вас не понять»: блогер пояснил россиянам, почему на них лежит ответственность за войну
В беседе с журналистами «Обозревателя» популярный блогер Серж Марко заявил, что попустительство российского общества высшему руководству своей страны стало далеко не последней причиной незаконной аннексии Крыма и военных действий Кремля на Донбассе, сообщает replyua.net. «Они во всем винят путинский режим, но я бы еще отдельно перенес вину и на народ. Это сами россияне до такого допустили и позволили. А то, что они уже не согласны с чем-то…..когда украинские граждане тоже не соглашались, в центре Киева у нас расстреляли 121 человек»,- отметил Серж Марко.

Он также выразил мнение, что представители российской оппозиции даже не совершили попытки рассказать обществу, что Россия совершила в Украине на самом деле преступные действия.

«Вы говорите о моральных страданиях из-за того, что пять часов просидели в «бобике»? Очевидно, нам вас понять не удастся, так как реалии в обеих странах совершенно разные. Да и российским оппозиционерам сложно понять простых людей, так как они с ними не общаются. Уж поверьте мне, никто из оппозиционеров не хочет поговорить с кем-то из Волгограда, кто сидел в подполье, а потом отправился в Украину, чтобы убивать там мирных жителей», - сказал блогер.
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