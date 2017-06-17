«Кубі не звикати»: в МЗС Росії нагадали про «непередбачуваність» США

Рішення президента США Дональда Трампа відмовитися від курсу на зближення з Кубою ще раз доводить, що американська зовнішня політика абсолютно непередбачувана. Таку думку на своїй сторінці в Facebook озвучила офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова, передає replyua.net. За її словами, «однією з головних претензій Вашингтона до Москви була «непередбачуваність» Росії. Саме нею лякали Штати Європу, в тому числі відмовляючи Брюссель від енергетичної співпраці з Москвою».
«Протягом останніх десятиліть кожна нова адміністрація в США скасовує основні зовнішньополітичні рішення попередньої. Єдиною певною якістю американської зовнішньої політики давно стала її повна непередбачуваність. Ні, є ще одне - вічне втручання у внутрішні справи суверенних держав», - написала Захарова. Що стосується Куби, то її керівництво, на думку представника російського МЗС, «відразу передбачало глибину маневрів Барака Обами від ефектної висадки спецбортом на острів до спроби поплескати Рауля Кастро по плечу, розуміючи всю постановочні моменту».
«Кубі не звикати - вона сусіда давно знає в обличчя», - зробила висновок Захарова. Як відомо, президент США Дональд Трамп вирішив скасувати односторонню угоду щодо Куби, яку уклала адміністрації попереднього глави держави Барака Обами.