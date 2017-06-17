Російський суд вимагає провести психіатричну експертизу Сущенку

Незаконно арештований на території Російської Федерації український журналіст Роман Сущенко зобов’язаний пройти психіатричну експертизу за рішенням російського суду, інформує replyua.net з посиланням на Укрінформ.
Відповідну інформацію оприлюднив захисник українського журналіста Марк Фейгін. За його інформацією, експертиза відбудеться вже в липні. Нині Сущенко залишається під арештом, строк якого спливає 30 червня.
Варто нагадати, що Романа Сущенка, який є кореспондентом українського інформаційного агентства Укрінформ у Франції, затримали, порушуючи міжнародне законодавство, в кінці вересня минулого року в Москві. Журналіст тоді прибув до російської столиці до родичів. Згодом в жовтні російська сторона висунула українцю звинувачення у «шпигунські діяльності». Представники Федеральної служби безпеки Російської Федерації заявили, що Роман Сущенко є таємним співробітником Головного управління розвідки Міністерства оборони України. У Міноборони спростували цю інформацію, засудивши дії Москви.