Блогер: если бы в России были СМИ, был народ, было бы гражданское общество – войны давно бы уже не было

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За минувшие сутки российские боевики 50 раз открывали огонь по позициям украинской армии. Один украинский защитник погиб. Российский оппозиционный блогер Александр Тверской в Facebook пишет о том, что, если были бы в России оппозиционные СМИ, то эта новость сегодня была бы на первых полосах всех этих «Эхо», «Дождей», «Новых Газет» и прочих и каждый день сводки о войне, о погибших и раненых украинских ребятах должны были быть везде, выделены черным крупным шрифтом, чтобы все видели, что Российская Федерация безостановочно продолжает воевать и убивать граждан другой страны.Также блогер отмечает, что был бы в России народ, он бы воспротивился этой реальности и с негодованием вышел на площади всех городов, чтобы потребовать незамедлительно прекратить завоевательную войну на территории чужого государства, потому что война – это всегда за гранью человеческого понимания. Любой нормальный человек хочет, чтобы войны не было, чтобы людей не убивали, а любой нормальный россиянин хотел бы этого с удвоенной силой, потому что чувствовал бы свою личную причастность к этой катастрофе, как гражданин страны-агрессора.Александр Твесркой пишет, было бы в России гражданское общество, то оно бы первым делом возмущалось не воровством чиновником, а военными действиями своей страны за рубежом, потому что народы других стран, дети других государств не виноваты в том, что Россия сошла с ума и обезумела в своей жажде убивать. «Всего этого нет, поэтому сгинул мальчик сегодня где-то на востоке Украины от российского снаряда и никто в 140-миллионной стране даже не шелохнулся», – резюмировал блогер.