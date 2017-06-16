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СпецтемаДонік: Назріває щось цікаве - Гіркін закликав російських бойовиків тікати з Донбасу

Социолог: вы думаете, что Соловьев – телеведущий, Михалков – кинорежиссер, Кобзон – певец, Винокур – актер? Вы глубоко ошибаетесь

Социолог: вы думаете, что Соловьев – телеведущий, Михалков – кинорежиссер, Кобзон – певец, Винокур – актер? Вы глубоко ошибаетесь
Известный российский социолог Игорь Эйдман на своей странице в Facebook пишет о том, что на днях прошла информация о том, что частный бизнес пропагандиста Соловьева кормится с многомиллионных сомнительных заказов Сбербанка. По словам социолога, в этой информации нет ничего удивительного.

«Вы думаете, что Соловьев или Кисилев – прославленные телеведущие, Михалков или Шахназаров – кинорежиссеры, Кобзон или Газманов – певцы, Пореченков или Винокур – актеры, Жириновский или Миронов – политики, Гергиев или Спиваков – музыканты, Табаков или Хазанов – театральные деятели, Шилов или Софронов – художники? Давно уже нет. Все они, как и остальные представители путинского истеблишмента, прежде всего крупные собственники, зарабатывающие на связях с властью», – написал Игорь Эйдман.

Он добавляет, что на известный вопрос: «с кем вы мастера культуры?», они могут дать только один ответ: «с тем, кто обеспечивает успех нашего бизнеса, то есть с властью». Социолог отмечает, что это естественная экономическая или, если хотите, классовая логика. «Именно и только поэтому они вопят «Крым наш!» и вылизывают Путину старческие ягодицы», – резюмировал Игорь Эйдман.
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