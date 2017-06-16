Журналист рассказал, почему Путин на вчерашней «Прямой линии» избежал темы «Л/ДНР»

Так как официальная позиция Кремля заключается в необходимости вернуть самопровозглашенные республики Донбасса в состав Украины, российский президент Владимир Путин решил не затрагивать эту тему во время состоявшейся вчера «Прямой линии». Как передает replyua.net, такое мнение в интервью одному из онлайн-изданий озвучил журналист Денис Казанский. По его словам, сейчас глава Кремля заинтересован в том, чтобы о так называемых «Л/ДНР» забыли.
«Я считаю, что это так, поскольку это означает полное отсутствие положительных известий, которые Путин бы хотел рассказать своим сторонникам в самопровозглашенных республиках. Скорее всего, оттуда мог прозвучать вопрос: «Когда вы нас признаете, возьмёт ли нас Россия в свой состав?». И так как официально линия России стоит в том, чтобы эти образования вернуть в состав Украины, я думаю, что российский лидер подумал, что лучше вообще эту тему не поднимать», - сказал журналист.
Говоря в целом о конференции, Денис Казанский заявил, что впечатления от нее у него остались достаточно противоречивыми. «В особенности, это касается вопроса об Украине. Я так понимаю, что у Путина какой-либо план касаемо нашей страны вообще отсутствует. Они оказались в состоянии замешательства, никакой стратегии у Москвы по Украине нет», - уверен Казанский.