Путін вважає, що демонізація Сталіна – це напад на Росію

Намагання представити Йосипа Сталіна в занадто негативному ключі здійснюються з метою нападок на Росію. Як інформує replyua.net, про це заявив президент РФ Володимир Путін американському режисерові Оліверу Стоуну в документальному фільмі «Інтерв'ю з Путіним» (The Putin Interview), яке показали на кабельному каналі Showtime.
На запитання про його ставлення до Сталіна, російський лідер відповів: «Ви знаєте, відомий діяч минулого Уїнстон Черчілль був затятим критиком СРСР, але коли почалася Друга світова війна, він був активним прихильником співпраці з Радянським Союзом, а Сталіна називав великим полководцем і революціонером. Після Другої світової війни, як відомо, саме Черчілль був ініціатором холодної війни.», - сказав Путін.
Глава Кремля додав, що коли Радянський Союз випробував першу атомну бомбу, не хто інший, як Уїнстон Черчілль заявив про необхідність співіснування двох систем. Ось він був дуже гнучкою людиною. Але, я думаю, що в душі його ставлення до Сталіна не змінювалося ніколи. Сталін був продуктом своєї епохи. Можна скільки завгодно його демонізувати і скільки завгодно, з іншого боку, говорити про його заслуги в перемозі над нацизмом », - підкреслив президент РФ. Путін підсумував, що вважає Сталіна «складною фігурою».