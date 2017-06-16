Пионтковский: в мировых кулуарах уже списали Путина, и он не будет выдвигаться на президента

Журналист и политический деятель Андрей Пионтковский пишет, что «прямой эфир» президента РФ Владимира Путина показал, что он не владеет ситуацией, его через контексты выставили дураком, что ему не дадут выдвигаться на новый срок. Он не сомневается, что с Западом ведутся закулисные переговоры. В частности, будут договоренности о том, что Россия выведет войска из Донбасса, а на Крым закроет глаза, хотя и не признает его аннексии.
Как пишет еще один украинский журналист Юрий Луканов в Facebook, если это все правда, то новые инициативы по «ЛНР» и «ДНР» от наших руководителей могут быть продиктованы тем, что есть уже какие-то решения в мировых кулуарах. Только, если нам засунут разрушенный Донбасс без всяких компенсаций, то, зачем он нам сдался? Ну, а Крым оставить России и не признавать его частью России это по форме будто демонстрация позиции, а по сути плевок в лицо», – написал Луканов.
Он добавляет, если Путин действительно не будет участвовать в ближайших президентских выборах, то значит все сказанное Андреем Пионтковским правда, а следовательно – время летит и ждать осталось недолго.