Блогер: у Путіна замість прямого ефіру був напівпрямий ефір без незручних запитань

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Відомий український блогер Павло Правий на своїй сторінці в Facebook пише про те, що українці обговорюють виступ президента РФ Путіна в прямому ефірі «скрєпного» ТБ. Як пише блогер, дехто й правда вірить у те, що там когось пустили задавати питання «луннолікому» без попереднього узгодження, які то будуть питання? «Існує така штука, як напівпрямий ефір, або напівкривий – як кому подобається. Знаєте, що це? Це коли картинка зі студії подається в ефір трохи пізніше лише на кілька секунд, але цього досить, аби викинути з тієї картинки «незручне питання» разом із тим, хто його задав. Якщо він насмілився і якось прорвався через численних комутаторів», – написав Павло Правий.За його словами, все решта – то «показуха». Навіть ті, хто питав про щось «таке» - призначені опозиціонери, як Навальний, узгоджені з Кремлем «терпіли». Даремно було очікувати, що Путін «випалить» правду про те, що санкції нас душать, країна гине, у фінансовій системі надуто величезний пузир. Невже хтось мріяв, що він скаже типу: так, війну на Донбасі ми запланували і розв’язали, і взагалі за половиною терактів у світі стоять наші спецслужби?«Невже ви очікували, що на 65-му році життя скоропостижно з’явиться в Путіні хоч якесь почуття гумору замість тих тупих і пласких, мов камбала жартів? То чого ви чекали? Особисто я очікував лише одного: побачити нездоланну різницю між тим, як спілкується з нацією у прямому ефірі Петро Порошенко і як це робить у «прямому ефірі» Володимир Путін, щоб зайвий раз пересвідчитися наскільки наше суспільство пішло вперед і наскільки деградував Третій Рим», – резюмував Павло Правий.