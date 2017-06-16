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Соратники Навального заперечують, що просили Україну про надання політичного притулку

Соратники Навального заперечують, що просили Україну про надання політичного притулку
IT-консультант Фонду боротьби з корупцією російського опозиціонера Олексія Навального Владислав Здольник і політичний активіст Олександр Брусенцев в інтерв'ю журналістам заперечили інформацію, що вони запросили політичний притулок в Україні. Про це повідомляє replyua.net з посиланням на ВВС. Здольник і Брусенцев розповіли, що покинули Росію після того, як «Роскомнадзор» направив в МВС скаргу, в якій просив перевірити прихильників ФБК на причетність до організації помилкових блокувань інтернет-сайтів.

«Ми нікому не віддавали наші паспорти, зовсім недавно дісталися до Києва і поки хочемо почекати деякий час, щоб подивитися, як буде розвиватися ситуація навколо скарги Роскомнадзора в МВС», - розповіли активісти. Вони додали, що в залежності від розвитку ситуації приймуть рішення: повертатися в Росію чи ні.

Раніше Державна прикордонна служба України повідомила, що двоє громадян Російської Федерації, які «відносяться до опозиційного блоку Олексія Навального і за політичну діяльність піддаються переслідуванню», запросили отримання політичного притулку в країні.
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