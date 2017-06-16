У Росгвардії побачили у протестах в РФ натяки на «кольорові революції»

Антикорупційні мітинги в Росії за своїми сценаріями нагадують «кольорові революції» в інших країнах. Як інформує replyua.net, про це заявив глава Росгвардіі Віктор Золотов.
«Реальні цілі боротьби з корупцією, - вважає він, - підміняються загальною дестабілізацією, створенням хаосу». При цьому методи «розхитування» ситуації в суспільстві, «часто з опорою на почуття добропорядних громадян, стають все хитрий і хитрішими», зазначив Золотов. Глава Росгвардіі також переконаний, що «під виглядом порушень прав і демократичних свобод в Росії» зарубіжні ЗМІ «ведуть постійні інформаційні атаки по дискредитації політичного керівництва нашої країни». Однією з основних завдань Росгвардіі, нагадав він, є протидія таким «спробам дестабілізації», додавши, що в очолюваної ним структури «вже є подібний досвід».
Нагадаємо, що 12 травня, коли відзначався День Росії, у всіх великих містах країни відбулися масові антикорупційні мітинги представників опозиції. Незважаючи на те, що проведення цих акцій заздалегідь було погоджено з владою, поліція майже відразу почала заарештовувати учасників.