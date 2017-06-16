Готовясь к неожиданному вопросу о Лермонтове и Порошенко, Путин консультировался с Виктором Януковичем, – блогер

Популярный украинский блогер Андрей Капустин на своей странице в Facebook пишет о том, что, похоже, что перед пятнадцатым сеансом связи с подконтрольным электоратом, Путин, готовясь к неожиданному вопросу о Лермонтове и Порошенко, консультировался с Виктором Януковичем, который, как известно, является не только известным экспертом-шляпником, но и признанным знатоком русской литературы и греческой мифологии. Ну, видать, и поделился с Путиным своими знаниями...
«Причем, Путин его два раза переспросил – мол, Виктор Федорович, ты точно за базар отвечаешь? Вопрос то непростой... В итоге Путин, вспоминая про немытую Россию, гордо заявил: «Лермонтов написал эти стихи в 1841–1842 годах. Он поехал на Кавказ, он был офицером и защищал интересы своего отечества», – пишет блогер.
Он отмечает, что все бы ничего, если бы не одно небольшое «но», скрытое в том, что в 1842-х годах Лермонтов сей стишок писать не мог, потому что к этому времени был уже мертвым, ибо 27 июля 1841 года его застрелил из пистолета кавалергард Мартынов, которого Лермонтов, будучи в Пятигорске почему-то невзлюбил и постоянно троллил... По словам Андрея Капустина, теперь получается, что Путин выступил перед подконтрольным электоратом еще и в роли некроманта, то есть персонажа, который может поднимать мертвых из гробов.