Росія заявила про вбивство лідера ІДІЛ

У Сирії в результаті діяльності російської держави загинув лідер «Ісламської держави» Абу Бакр аль-Багдаді. Як передає replyua.net, про це повідомило Міноборони. У повідомленні відомства зазначається, що ця інформація потребує перевірки. Авіудар пройшов 28 травня в південному передмісті Ракка.
Аль-Багдаді, справжнє ім'я - Ібрагім Авад Ібрагім аль-Бадрі, вперше з'явився на публіці в липні 2014 року, коли з мечеті в захопленому ІД місті Мосул проголосив створення «ісламського халіфату» на Близькому Сході. З тих пір у засобах масової інформації не раз публікувалася інформація про його ліквідацію, але вона не знаходила підтвердження.
Американські та іракські розвідслужби припускали, що ватажок Ісламської держави може переховуватися в районі населеного пункту Ель-Бааде неподалік від сирійського кордону. Британське видання Daily Mail 11 червня зі посиланням на сирійське телебачення повідомило, що аль-Багдаді, імовірно, ліквідований в результаті авіаудару по Ракку. При цьому, за даними видання, пов'язаний з ісламістами сайт Amaq поки не опублікував жодного підтвердження цих повідомлень.