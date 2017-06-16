Дипломат: ни Крым, ни Донбасс Путин не собирается отдавать и бредит Медведчуком в Киеве в качестве гауляйтера Москвы

«Это трагедия, и очень большая. ... и мы сделаем все, чтоб людей там поддержать», - сказал вчера президент России вовремя, так называемой «прямой линии с Владимиром Путиным» в отношении граждан Украины, проживающих в ОРДЛО под оккупацией. Как пишет у себя в Facebook популярный украинский блогер и дипломат Вадим Трюхан, после таких заявлений Путина напрашиваются два опасных вывода: никто в Кремле не собирается признавать не только свою вину, но даже намек на причастность к решению «развязанной войны против Украины». Никто в Кремле не собирается выходить из Донбасса, не говоря уже о Крыме, тема которого вообще там табу для дискуссии.
Как пишет дипломат, в целом внешнеполитическая часть «прямой линии», которая кстати заняла непривычно мало времени, не более 10% с четырех часов, разочаровала своими устаревшими нормативами. Во-первых, - ничего нового, все та же пренебрежительная имперская риторика, - и по Украине, и по США, и в отношении Запада в целом. Во-вторых, - философия войны никуда не делась, даже Антарктика добавилась, не до мира там людям. Ну, и, конечно, удивил PR «националиста» Медведчука. «Было-было, но такого еще не было. И на самом деле к этому надо относиться серьезно, видать Владимир Путин все еще бредит идеей посадить своего кума на трон в Киеве в качестве гауляйтера Москвы. Так что не расслабляемся. Все только начинается. Вся борьба за независимость Украины и свободу для украинского народа еще впереди», – отметил Вадим Трюхан.
По его словам, троллинг «киевских властей», президента Порошенко, произвольное неуместное цитирование Тараса Шевченко, толкование смыслов, которые Лермонтов закладывал в свое известное стихотворение, хиханьки-хаханьки по отношению к сексуальным меньшинствам – все это вообще не заслуживает внимание, не уровень президента. «Прямой линией» там кстати и не пахло. Тщательно подобранные вопросы, в том числе и в первую очередь по Украине, где без очередного «Путин помогите» не обошлось и на этот раз», – подытожил дипломат.