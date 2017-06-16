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Путін звинуватив США у втручанні у вибори в Росії

Путін звинуватив США у втручанні у вибори в Росії
США втручалися у вибори в Росії завжди, а у 2012 році - особливо агресивно, те ж саме відбувається і по всьому пострадянському просторі і в інших країнах. Таку заяву зробив російський президент Володимир Путін в інтерв'ю американському режисерові Оліверу Стоуну, передає replyua.net. «І у 2000, і в 2012 році - завжди було. Але в 2012 особливо агресивно. Я в деталі не буду вдаватися », - сказав Путін. За його словами, втручання здійснювалося в тому числі і через дипломатів.

«Американські партнери знають про це, я і Керрі говорив, і Обамі говорив. Нам важко було собі навіть уявити, щоб дипломатичні працівники агресивно включилися у виборчу кампанію всередині Росії. Ну і збирали у себе опозиційні сили, і фінансували, ходили на всякі опозиційні мітинги. Дипломатична служба повинна займатися іншим, дипломатична служба повинна налагоджувати відносини міждержавні», - сказав Путін.

На питання Стоуна, чи відбулося кібервтручання, Путін відповів: «Я, чесно кажучи, не дуже на це звертаю увагу, тому що у нас є своя повістка дня, ми йдемо по ній. Мені здається, багато наших партнерів часто живуть в якомусь своєму світі і часто не розуміють реальних процесів, що відбуваються в інших країнах, в тому числі і в Росії».
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