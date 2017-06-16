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Слава Рабинович про Росію: Ми знаходимось на порозі палацового перевороту

Слава Рабинович про Росію: Ми знаходимось на порозі палацового перевороту
Російський економічний аналітик та популярний блогер Слава Рабинович оцінив новий пакет санкцій проти Росії, за який нещодавно проголосували в американському Сенаті, на своїй сторінці в Фейсбук, - про це повідомляє replyua.net.

Так, блогер зауважує, що достатньо ознайомитись з проектом закону для того, щоб спрогнозувати палацовий переворот. По-перше, нові санкції передбачають значні обмеження у сфері кредитування і забороняють передплату за російські товари з боку американських покупців. Це призведе до критичної нестачі валюти. Газпром і Роснафта збанкрутують навіть раніше ніж передбачалось. З іншого боку – посилено заборони щодо доступу російських компаній до нових технологій нафтовидобутку. Крім Сечина і Міллера радий буде також і Алікперов.

Але найцікавіші речі написано дрібним шрифтом – відтепер тріада найбільш серйозних відомств США (Мінфін, ЦБР та Державний департамент) зобов’язана слідкувати за життям та активами найбільш впливових російських політиків та олігархів. Ймовірно, абрамовичі, фролови, вексельберги, михельсони, керімови, усманови, фрідмани та багато інших будуть глибоко вдячні Путіну за таку «послугу». Відповідно, ймовірність палацового перевороту зростає в геометричній прогресії, - наголошує Рабинович.
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