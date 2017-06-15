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Блогер пояснив яка доля чекає на біженців з РФ

Блогер пояснив яка доля чекає на біженців з РФ
Український волонтер та популярний блогер Мирослав Гай на власній сторінці в соцмережі пояснив як, на його думку, варто ставитись до біженців з Російської Федерації, - про це інформує replyua.net.

Блогер зауважує, що з Росії тікають люди – це доведений факт. Вони емігрують: одиниці – до США, сотні – до ЄС і тисячі в Україну. На жаль, ми не маємо стіни на кшталт тієї, що відділяє США від Мексики або Ізраїль від Палестини. Постає доволі гостре питання: що робити з цими людьми? Відправляти в АТО? Не впускати?

Блогер пропонує інший підхід – диференціація. Якщо йдеться про видатного педагога, геніального вченого, талановитого письменника, аграрія, інженера, лікаря – їх варто брати. Саме таким способом свого часу американці отримали розробника ядерної бомби, а СРСР – автомат Калашникова. Блогер проводить аналогію з ворожим танком на полі бою – захопивши його ми не відкидаємо його тільки тому, що він ворожий. Ми його ремонтуємо і використовуємо – це і є прерогатива розумної людини. Будучи розумними людьми, ми не маємо віддаватись на поталу почуттю помсти – навпаки, ми маємо холоднокровно і послідовно знищувати окупантів. Відмовляти у наданні притулку, розтрачувати інтелектуальний потенціал було б неправильно. Саме тому, якщо прибіжить олігарх чи злодій в законі, ми маємо право його не пустити. Але талантів світового рівня приймемо із задоволенням, - наголошує блогер.
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