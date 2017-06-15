Розрив шаблону: незручні питання на путінській прямій лінії

В Україні існує уявлення, що всі громадяни Російської Федерації буквально обожнюють президента держави Володимира Путіна. Проте, остання пряма лінія показала, що це не зовсім так, - про це новинний портал replyua.net повідомляє, послуговуючись матеріалами «RBK».
Так, сьогодні, п’ятнадцятого червня 2017 року, російський президент влаштував чергове «живе» спілкування з населенням у форматі «прямої лінії». Чимало експертів як в РФ, так і в Україні, вже встигли прокоментувати цю подію. Тим не менш, практично непоміченими ними залишились низка питань, на які так і не відповів Путін. Зокрема, глядачі мали можливість направити повідомлення до студії, які відразу ж з’являлись на екрані у вигляді рухомого рядка. Несподівано серед загальних питань про благоустрій, місцеву владу та стан доріг промайнули і не зовсім зручні, наприклад: «Як довго Ви збираєтесь порушувати Конституцію і перебувати на посту президента?», «Пенсія дев’ять тисяч,а кварплата сім, як вижити?», «Ваші слова «своїх не здаємо» стосуються корупціонерів та казнокрадів?» і навіть «Коли ми побачимо першу леді?».
Користувачі соціальних мереж, які першими помітили ці повідомлення, зауважили, що, ймовірно, когось сьогодні звільнять. Відомий російський блога Слава Рабинович з цього приводу, навпаки заявив, що не всі російські журналісти є безсовісними покидьками, і цей випадок це ще раз довів.