Блогер пояснив, чому для Путіна Медведчук - націоналіст

Блогер Дмитро Вовнянко (Калинчук) на власній сторінці в соціальній мережі пояснив що хотів сказати російський президент Володимир Путін своїми заявами про «Медведчука-націоналіста», - про це інформує replyua.net.
Так, сьогодні під час прямої лінії з населенням Путін назвав українського політика Віктора Медведчука націоналістом. Вітчизняні оглядачі відразу взялися кепкувати з такої заяви та обговорювати що ж російський президент мав на увазі. Вовнянко зауважує, що не побачив у балачках Путіна ані хитрих планів, ані намірів. Давно відомо, що вплив Медведчука аж надто переоцінюють – за останні 15 років не було жодних виборів, на яких його проекти б не «пролетіли». У Росії чудово знають про значення Медчедчука, але люблять про нього згадати в якості подразника. Крім того, батька Медведчука у радянські часи засудили як члена ОУН – скоріше за все, у рамках виконання плану посадок. Але Путін нагадує патріотичній спільноті – мовляв, любите Шухевича – любіть і Медведчука.
Все решта, сказане Путіним – типовий пропагандистський набір, вже неодноразово повторений та спростований. Загалом – російський президент намагався нас потролити. Якщо маєте бажання – можете реагувати, - підсумовує блогер.