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Смерть жанру – політолог про пряму лінію Путіна

Смерть жанру – політолог про пряму лінію Путіна
Російський політолог Гліб Павловський у своєму блозі на сайті «Сноб» поділився враженнями від перформансу, влаштованого сьогодні російським президентом Володимиром Путіним, - про це інформує новинний ресурс replyua.net.

Так, Павловський зауважує, що на початку кар’єри Путіна дивитись його «прямі лінії» було справді цікаво – вони були сповнені драматизму і загадковості. Їх чекали як серій хорошого серіалу: якщо першого разу російський президент вклався у півтори години, потім формат спілкування з народом був значно розширений.

Ця пряма лінія показала, що жанр себе вичерпав. По-перше, з двох з половиною мільйонів поставлених йому стривоженим суспільством, опозицією чи навіть власними управлінцями питань Путін не відповів на жодне. Натомість скористався давнім прийомом – якщо не знаєш про що говорити, говори про сім’ю. Можливо, пенсіонерки перед екраном і відчули якийсь емоційний зв'язок, але цього явно недостатньо для підтримання іміджу президента. Загальне враження сформували три лейтмотиви: відеоряд держави зі зруйнованою інфраструктурою, Путін, який постійно повторює, що гроші виділялись, але він не в курсі куди вони поділись та пекельні питання, які час від час з’являлись у кутку екрану. Висновок, який напрошується з цієї картини – це розпад лідерства, а вся пряма лінія – це люди, які просять у Путіна грошей. От тільки грошей у Кремля вже немає, - підсумовує політолог.
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