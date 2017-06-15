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Санкціями США передбачалася зупинка «Північного потоку – 2», однак його встигли профінансувати

Санкціями США передбачалася зупинка «Північного потоку – 2», однак його встигли профінансувати
Європейські мейджори - Engie, OMV, Shell, Uniper, Wintershall - встигли надати фінансування проекту газопроводу «Північний потік-2» до прийняття сенатом США нових ініціатив проти будівництва газопроводу, інформує replyua.net. «Кошти від всіх надійшли на рахунки компанії Nord Stream 2 і вже працюють на проекті», - заявив заступник голови правління ПАТ «Газпром» Олександр Медведєв на брифінгу в рамках конференції «Російського газового товариства».

Як пише Financial Times, російська сумнівна ГТС «Північний потік-2» може стати головною жертвою нових санкцій проти Москви, які прийняв Сенат США. Пакет дій, запропонований американськими сенаторами, спрямований на критично важливий для Москви енергетичний сектор. Видання нагадало, що вчора сенатори від обох партій майже одностайно підтримали посилення вже діючих санкцій і розширення сфери їх дії «включно з трубопроводами енергетичного експорту».

Текст постанови Сенату також свідчить, що санкції будуть вводитися проти всіх, хто інвестує або продає, передає в лізинг або поставляє «товари, послуги, технології, інформацію або підтримку» проектам енергетичного експорту з Росії. Співавтор постанови республіканець Майк Крапо підтвердив, що покарання відчують на собі всі, хто підтримує чи фінансує будівництво російських трубопроводів. Нові санкції повинні підтримати ще члени Палати представників США.
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