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Муждабаєв: українцям і росіянам не зрозуміти одне одного

Муждабаєв: українцям і росіянам не зрозуміти одне одного
Громадський діяч і журналіст Айдер Муждабаєв на персональній сторінці в Фейсбук ділиться міркуваннями щодо того, які саме ментальні риси відрізняють українців і росіян, - про це інформує replyua.net.

Так Муждабаєв уточнює, що коли говорять про відсутність колективної відповідальності населення за злочини, вчинені державою – то це лише половина правди. Вся правда полягає в тому, що не існує юридичних механізмів притягнення до такої відповідальності, але доросла і порядна людина може взяти цю відповідальність на себе сама. Більш інфантильним людям, «моральна проба» яких нижча, не тільки не спадає на думку питання про відповідальність за чужі страждання – ба більше, вони ладні скинути відповідальність з тих, хто поряд, лише б вона не зачепила їх.

Останнє дуже точно характеризує сучасну російську інтелігенцію, яка за потурання путінській війні проти України виправдовує не покійного вже Олексія Баталова, а себе саму. Адже для росіян, навіть таких, які себе вважають «прогресивними», Баталов – у першу чергу чудовий артист. Для українців же – він людина, яка підтримала агресію проти нашої держави. Здавалося б, питання не політичне, але воно стало чимось на кшталт шанців на фронті. А між ментальними і духовними шанцями пролягли і справжні, є реальний фронт, на якому щодня гинуть люди. І поки він існує, українцям і росіянам не вдасться порозумітись, - підсумовує Муждабаєв.
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