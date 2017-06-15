Раздіховський: Путіну набридла гра у війну, він вирішив забути про «Л/ДНР»

У своїй статті публіцист Леонід Раздіховський пише, що час прямої лінії 15 червня президент РФ Володимир Путін не робив гучних войовничих заяв відносно України, не згадував Донбас і не говорив про збройний конфлікт, а лише намагався жартувати, передає replyua.net. За словами експерта, вся риторика Путіна сьогодні, не тільки по відношенню до України, була дуже мирною. Це перший передвиборний мітинг.
«Росія-2017 - це втомлена, роздратована всередині себе - аж ніяк не на Україну, НАТО і Америку - країна, яка найменше думає про територіальні захоплення, Україну, Донбас та інше. Тому різко змінилася тональність питань. В ефір випускають інших людей, з іншими інтонаціями. Це пов'язано з тим, що Путін і його оточення відчувають, що настрій в країні змінився, і дратувати народ холуйськими, ідіотськими прес-конференціями не треба»,- зазначив публіцист.
За його словами, насправді це - ті ж самі питання - соціальні, по будівництву. Їх ставили завжди, але тон був зовсім інший. «Їх перебивали вічними холуйськими відступами на тему, що ви більше любите, Володимире Володимировичу, вишню або персик, блондинок або брюнеток, взагалі, ми вас так любимо, що просто не можемо знайти слів для вираження своєї любові. Також не треба дратувати народ безглуздими войовничими заявами, які сьогодні ніякої підтримки не мають», - вважає Раздіховський. Він наголосив, що росіяни не хочуть воювати ні за «ДНР», ні за «ЛНР», ні за які інші «НР», а ще менше народ хоче воювати в Сирії, бо вони ситі.