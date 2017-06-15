валюта
СпецтемаНа этой неделе в Москву придут неприятные новости с Вашингтона, в их преддверии от РФ отворачивается даже Беларусь

Раздіховський: Путіну набридла гра у війну, він вирішив забути про «Л/ДНР»

Раздіховський: Путіну набридла гра у війну, він вирішив забути про «Л/ДНР»
У своїй статті публіцист Леонід Раздіховський пише, що час прямої лінії 15 червня президент РФ Володимир Путін не робив гучних войовничих заяв відносно України, не згадував Донбас і не говорив про збройний конфлікт, а лише намагався жартувати, передає replyua.net. За словами експерта, вся риторика Путіна сьогодні, не тільки по відношенню до України, була дуже мирною. Це перший передвиборний мітинг.

«Росія-2017 - це втомлена, роздратована всередині себе - аж ніяк не на Україну, НАТО і Америку - країна, яка найменше думає про територіальні захоплення, Україну, Донбас та інше. Тому різко змінилася тональність питань. В ефір випускають інших людей, з іншими інтонаціями. Це пов'язано з тим, що Путін і його оточення відчувають, що настрій в країні змінився, і дратувати народ холуйськими, ідіотськими прес-конференціями не треба»,- зазначив публіцист.

За його словами, насправді це - ті ж самі питання - соціальні, по будівництву. Їх ставили завжди, але тон був зовсім інший. «Їх перебивали вічними холуйськими відступами на тему, що ви більше любите, Володимире Володимировичу, вишню або персик, блондинок або брюнеток, взагалі, ми вас так любимо, що просто не можемо знайти слів для вираження своєї любові. Також не треба дратувати народ безглуздими войовничими заявами, які сьогодні ніякої підтримки не мають», - вважає Раздіховський. Він наголосив, що росіяни не хочуть воювати ні за «ДНР», ні за «ЛНР», ні за які інші «НР», а ще менше народ хоче воювати в Сирії, бо вони ситі.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Путін виступив із сенсаційною заявою щодо Криму

Срочно: Навальный: знаю, что мои слова очень не понравятся украинцам
Важное за сутки
14 июн 2017
9737

Блогер: так низько Росію ще не опускали

Блогер Сергій Стебліненко дав кілька коментарів з приводу запровадження Сполученими Штатами Америки нового розширеного пакету фінансових санкцій проти Російської Федерації, - про це новинний портал

14 июн 2017
8970

Дипломат: впервые можно было видеть настолько хитро анонсированный визит Порошенко в США

Известный украинский блогер и дипломат Богдан Яременко на своей странице в Facebook пишет о том, что впервые можно было видеть настолько хитро анонсированный визит Порошенко в США. Почему хитрым

Последние новости

З Києва почне ходити «потяг 5 столиць»

Смерть жанру – політолог про пряму лінію Путіна

В Україні почали працювати поліцейські детективи

Науковці знайшли раніше втрачене восьме диво світу

Санкціями США передбачалася зупинка «Північного потоку – 2», однак його встигли профінансувати

Експерт спрогнозував можливі домовленості Порошенко і Трампа

Тіллерсон зробив дуже небезпечну заяву про альтернативу Мінським домовленостям – WSJ

Австрія та Німеччина засудили нові санкції США проти Росії

Муждабаєв: українцям і росіянам не зрозуміти одне одного

Раздіховський: Путіну набридла гра у війну, він вирішив забути про «Л/ДНР»

Чорновол стверджує, що підозрюваного у її побитті вбили в СІЗО

В ОУН відповіли на слова Путіна про батька Медведчука

Афанасьєв: Росія тепер остаточно дно

Роумінг та вартість навчання: у МЗС анонсували теми наступних переговорів з ЄС

В Укрзалізниці виділили 100 млн. грн. для придбання неякісних запчастин

Політолог розкрив важливі факти про зустріч Порошенка і Трампа

Це найбільше в американській історії «полювання на відьом» - Трамп

У ЄС продовжили антиросійські санкції

Політолог визначив основні цілі зустрічі Порошенка з Трампом

Луценко похвалися, що повернув в Україну півмільйона доларів

 Новости за день