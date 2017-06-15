Афанасьєв: Росія тепер остаточно дно

Український громадський діяч і колишній в’язень Кремля Геннадій Афанасьєв проаналізував одне із найсвіжіших «шоу», запропонованих російськими ЗМІ – конференцію президента РФ Володимира Путіна, - про це інформує replyua.net з посиланням на персональну сторінку блогера в Фейсбук.
Так, Афанасьєв зауважив, що сьогодні у черговий раз впевнився, що глава української держави діє правильно – основним індикатором цього виступила реакція Путіна на питання про Україну. За словами блогера, вони явно загнали російського президента в глухий кут – і він, як завжди, почав брехати, маніпулювати і «жартувати». Путінські «кепкування» над територіальною цілісністю нашої держави вчергове переконали Афанасьєва в тому, що знайти спільну мову з росіянами неможливо.
Крім того, надзвичайну огиду викликає гомофобія, яка проходить червоною лінією через будь-які виступи Путіна – а в цивілізованих суспільствах давно визнали, що гендерна ідентифікація не є визначальною рисою оцінки людини та її якостей. За словами блогера, після цієї конференція для нього Росія стала дном остаточно. А ті, хто, прикриваючись свободою слова, тягнуть сюди російських журналістів, стали ворогами, - підсумував Афаасьєв.