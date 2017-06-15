валюта
СпецтемаНа этой неделе в Москву придут неприятные новости с Вашингтона, в их преддверии от РФ отворачивается даже Беларусь

Соратники Навального хочуть отримати політичний притулок в Україні

Соратники Навального хочуть отримати політичний притулок в Україні
Два росіянина під час проходження контролю на кордоні з Україною попросили в Україні політичний притулок, інформує replyua.net з посиланням на Корреспондент.net.

Відомо, що чоловіки є російськими опозиційними політиками, які представляють партію Олексія Навального. Таку інформацію оприлюднила прес-служба Державної прикордонної служби. У відомстві зазначили, що чоловіки, надавши українським прикордонникам документи, що засвідчують їхнє російське громадянство, відразу попросили надати їм притулок на території України в зв’язку з тим, що на території Росії їх переслідують на політичному підґрунті. Співробітники Держприкордонслужби провели попередні перевірки, пропустили чоловіків через російсько-український кордон та направили тих до міграційної служби. Більше деталей наразі невідомо.

Варто нагадати, що раніше рішенням московського суду було заарештовано Олексія Навального на 30 діб. Силовики схопили опозиціонера під під’їздом власного будинку, коли той збирався на антикорупційний мітинг, організований його ж Фондом.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Путін виступив із сенсаційною заявою щодо Криму

Срочно: Навальный: знаю, что мои слова очень не понравятся украинцам
Важное за сутки
14 июн 2017
9737

Блогер: так низько Росію ще не опускали

Блогер Сергій Стебліненко дав кілька коментарів з приводу запровадження Сполученими Штатами Америки нового розширеного пакету фінансових санкцій проти Російської Федерації, - про це новинний портал

14 июн 2017
8970

Дипломат: впервые можно было видеть настолько хитро анонсированный визит Порошенко в США

Известный украинский блогер и дипломат Богдан Яременко на своей странице в Facebook пишет о том, что впервые можно было видеть настолько хитро анонсированный визит Порошенко в США. Почему хитрым

Последние новости

З Києва почне ходити «потяг 5 столиць»

Смерть жанру – політолог про пряму лінію Путіна

В Україні почали працювати поліцейські детективи

Науковці знайшли раніше втрачене восьме диво світу

Санкціями США передбачалася зупинка «Північного потоку – 2», однак його встигли профінансувати

Експерт спрогнозував можливі домовленості Порошенко і Трампа

Тіллерсон зробив дуже небезпечну заяву про альтернативу Мінським домовленостям – WSJ

Австрія та Німеччина засудили нові санкції США проти Росії

Муждабаєв: українцям і росіянам не зрозуміти одне одного

Раздіховський: Путіну набридла гра у війну, він вирішив забути про «Л/ДНР»

Чорновол стверджує, що підозрюваного у її побитті вбили в СІЗО

В ОУН відповіли на слова Путіна про батька Медведчука

Афанасьєв: Росія тепер остаточно дно

Роумінг та вартість навчання: у МЗС анонсували теми наступних переговорів з ЄС

В Укрзалізниці виділили 100 млн. грн. для придбання неякісних запчастин

Політолог розкрив важливі факти про зустріч Порошенка і Трампа

Це найбільше в американській історії «полювання на відьом» - Трамп

У ЄС продовжили антиросійські санкції

Політолог визначив основні цілі зустрічі Порошенка з Трампом

Луценко похвалися, що повернув в Україну півмільйона доларів

 Новости за день