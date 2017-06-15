Соратники Навального хочуть отримати політичний притулок в Україні

Два росіянина під час проходження контролю на кордоні з Україною попросили в Україні політичний притулок, інформує replyua.net з посиланням на Корреспондент.net.
Відомо, що чоловіки є російськими опозиційними політиками, які представляють партію Олексія Навального. Таку інформацію оприлюднила прес-служба Державної прикордонної служби. У відомстві зазначили, що чоловіки, надавши українським прикордонникам документи, що засвідчують їхнє російське громадянство, відразу попросили надати їм притулок на території України в зв’язку з тим, що на території Росії їх переслідують на політичному підґрунті. Співробітники Держприкордонслужби провели попередні перевірки, пропустили чоловіків через російсько-український кордон та направили тих до міграційної служби. Більше деталей наразі невідомо.
Варто нагадати, що раніше рішенням московського суду було заарештовано Олексія Навального на 30 діб. Силовики схопили опозиціонера під під’їздом власного будинку, коли той збирався на антикорупційний мітинг, організований його ж Фондом.