Бабченко: це останній шанс для Росії

Популярний російський журналіст та блогер Аркадій Бабченко на персональній сторінці в соціальній мережі поділився власним баченням перспектив російських антикорупційних протестів, - про це повідомляє replyua.net.
Блогер зауважує, що молодь дуже легко залучити до протестів. Йдеться про фанатів, чи про студентів, чи про націоналістів – будь-який заклик відразу знаходить відгук у серцях вісімнадцятирічних. Тим не менш, іншою стороною молодіжного протесту є те, що він гасне так же швидко як і спалахує. Минає пара років, вчорашні студенти знаходять роботу чи заводять сім’ю і вже не бажають робити селфі в автозаку.
Бабченко боїться, що 2018 рік – це останній шанс для Російської Федерації. Зрозуміло, що повалити путінський режим шляхом молодіжних протестів не вдасться, але блогер сподівається, що кремлівських можновладців вдасться хоча б потіснити. Тим не менш, останні протести в російських містах показують, що ніхто не готовий битися на барикадах, і молодь – в тому числі. На думку Бабченка, у час, коли градус готовності боротись за свої права міг би досягти потрібної позначки, сучасна російська молодь виросте, на перший план вийде сім’я і їм буде вже не до протестів. І росіянам доведеться чекати нового покоління, - прогнозує блогер.