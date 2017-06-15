валюта
СпецтемаНа этой неделе в Москву придут неприятные новости с Вашингтона, в их преддверии от РФ отворачивается даже Беларусь

Бабченко: це останній шанс для Росії

Бабченко: це останній шанс для Росії
Популярний російський журналіст та блогер Аркадій Бабченко на персональній сторінці в соціальній мережі поділився власним баченням перспектив російських антикорупційних протестів, - про це повідомляє replyua.net.

Блогер зауважує, що молодь дуже легко залучити до протестів. Йдеться про фанатів, чи про студентів, чи про націоналістів – будь-який заклик відразу знаходить відгук у серцях вісімнадцятирічних. Тим не менш, іншою стороною молодіжного протесту є те, що він гасне так же швидко як і спалахує. Минає пара років, вчорашні студенти знаходять роботу чи заводять сім’ю і вже не бажають робити селфі в автозаку.

Бабченко боїться, що 2018 рік – це останній шанс для Російської Федерації. Зрозуміло, що повалити путінський режим шляхом молодіжних протестів не вдасться, але блогер сподівається, що кремлівських можновладців вдасться хоча б потіснити. Тим не менш, останні протести в російських містах показують, що ніхто не готовий битися на барикадах, і молодь – в тому числі. На думку Бабченка, у час, коли градус готовності боротись за свої права міг би досягти потрібної позначки, сучасна російська молодь виросте, на перший план вийде сім’я і їм буде вже не до протестів. І росіянам доведеться чекати нового покоління, - прогнозує блогер.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Путін виступив із сенсаційною заявою щодо Криму

Срочно: Навальный: знаю, что мои слова очень не понравятся украинцам
Важное за сутки
14 июн 2017
9737

Блогер: так низько Росію ще не опускали

Блогер Сергій Стебліненко дав кілька коментарів з приводу запровадження Сполученими Штатами Америки нового розширеного пакету фінансових санкцій проти Російської Федерації, - про це новинний портал

14 июн 2017
8970

Дипломат: впервые можно было видеть настолько хитро анонсированный визит Порошенко в США

Известный украинский блогер и дипломат Богдан Яременко на своей странице в Facebook пишет о том, что впервые можно было видеть настолько хитро анонсированный визит Порошенко в США. Почему хитрым

Последние новости

З Києва почне ходити «потяг 5 столиць»

Смерть жанру – політолог про пряму лінію Путіна

В Україні почали працювати поліцейські детективи

Науковці знайшли раніше втрачене восьме диво світу

Санкціями США передбачалася зупинка «Північного потоку – 2», однак його встигли профінансувати

Експерт спрогнозував можливі домовленості Порошенко і Трампа

Тіллерсон зробив дуже небезпечну заяву про альтернативу Мінським домовленостям – WSJ

Австрія та Німеччина засудили нові санкції США проти Росії

Муждабаєв: українцям і росіянам не зрозуміти одне одного

Раздіховський: Путіну набридла гра у війну, він вирішив забути про «Л/ДНР»

Чорновол стверджує, що підозрюваного у її побитті вбили в СІЗО

В ОУН відповіли на слова Путіна про батька Медведчука

Афанасьєв: Росія тепер остаточно дно

Роумінг та вартість навчання: у МЗС анонсували теми наступних переговорів з ЄС

В Укрзалізниці виділили 100 млн. грн. для придбання неякісних запчастин

Політолог розкрив важливі факти про зустріч Порошенка і Трампа

Це найбільше в американській історії «полювання на відьом» - Трамп

У ЄС продовжили антиросійські санкції

Політолог визначив основні цілі зустрічі Порошенка з Трампом

Луценко похвалися, що повернув в Україну півмільйона доларів

 Новости за день