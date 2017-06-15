Политолог рассказал, что спрятал Путин за словами «сокращение военных расходов»

Известный украинский политолог Андрей Плахонин в Facebook пишет о том, что в очередной серии интервью Стоуну Путин рассказал, что Россия планирует снизить военные расходы с «трех с лишним процентов» до прежних «2,7-2,8% ВВП в ближайшие три года». Как пишет политолог, понятно, это его заявление было сделано в пику Трампу, одним из предвыборных обещаний которого было как раз увеличение военных расходов. «Не верится Путину даже не потому, что ложь его второе я, а из вполне объективных данных и соображений. Ведь, кроме официально прописанных в российском бюджете военных расходов есть еще так называемые закрытые – засекреченные статьи», – написал Плахонин.
По его словам, это не российское ноу-хау, в США или у нас они тоже есть, но только в России это целая четверть бюджета страны. Причем, рост этих засекреченных статей расходов обратно пропорционален сокращению открытых статей расходов на оборону России. Т о есть, военные расходы на самом деле никто не сокращает, их просто перекладывают из открытых статей в закрытые, записывая их в том числе и в такие статьи расходов бюджета, как ЖКХ, образование, социальная политика, национальная экономика, культура. Таким образом, ни о каких «трех с лишним процентах» ВВП речь не идет – реально военные расходы это четверть бюджета, и от 4,7 до 5,8% ВВП России и это действительно непосильная ноша для страны даже с в разы лучшим состоянием экономики.
Андрей Плахонин пишет, что, впрочем, ресурсы сокращения военных расходов в России все же нашли. Как раз накануне «Коммерсант» сообщил, что планируется серьезное сокращение расходов на военные пенсии, путем увеличения предела выслуги лет для военнослужащих с 20 до 25 лет. Таким образом планируется сэкономить несколько сотен миллиардов бюджетных рублей. Именно это планируемое сокращение военных пенсий Путин и попытался выдать за «сокращение военных расходов» в многосерийном интервью Стоуну, которое идет на американском кабельном телеканале «Showtime». «Экономят как всегда на людях, расходы на железо, на самом деле, будут и дальше расти», – резюмировал политолог.