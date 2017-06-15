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Санкції проти Росії виникли на "голому місці" - Путін

Санкції проти Росії виникли на "голому місці" - Путін
Російський президент Володимир Путін не оминув поза своєю увагою інформацію про новий законопроект, що був поданий до Сенату США з ініціативою запровадити додаткові санкційні обмеження проти Російської Федерації, інформує replyua.net з посиланням на Deutsche Welle.

Сьогодні, 15 червня, в розмові з журналістами президент РФ зауважив, що нові санкції проти Росії виникли "на голому місці, бо нічого екстраординарного не трапилося". Також Путін висловив думку, що сам факт подання цього законопроекту до американстєького Сенату є свідченням активної внутрішньополітичної боротьби в Сполучених Штатах Америки. Глава РФ також відмітив, що Москва буде готова скасувати запроваджені проти Заходу санкції лише тоді, коли західні країни зроблять те ж саме. Щоправда Володимир Путін додав, що не вважає, що зазначені обмеження принесли кардинальні зміни для російської економіки і при цьому країни Заходу навпаки понесли більші втрати, ніж Росія.

Варто нагадати, що днем раніше з'явилась інформація про те, що Вашингтон має наміри посилити санкції проти Москви в зв'язку з ймовірним втручанням Росії в американські вибори президента в 2016 році. Крім того, за даними The Washington Post, спецслужби почали розслідування особисто проти президента Дональда Трампа, з'ясовуючи, чи контактував він або хтось з членів його передвиборчого штабу з російськими посадовцями.
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