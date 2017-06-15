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Цимбалюк: Путин продолжает стрелять в украинских солдат и одновременно размышлять о «союзе» и «экономической интеграции»

Цимбалюк: Путин продолжает стрелять в украинских солдат и одновременно размышлять о «союзе» и «экономической интеграции»
Популярный украинский блогер и журналист Роман Цимбалюк в Facebook пишет о том, что в Россия оккупировала 7,2% площади территории Украины, имеется ввиду часть Донбасса и Крым, а ее президент продолжает искать аргументы для «федерализации» Украины. Казалось бы, зачем Кремлю это. Ответ один: реализовать свою мечту и лишить Украину единого центра управления. Это действительно важно во время войны. Банальное желание создать ситуацию, когда захватывался Крым и Донбасс, а в Киеве была сумятица после бегства Януковича, страна некоторое время была неуправляемой.

Как пишет блогер, сама постановка вопроса как минимум странная. В прямом эфире показывают российские бараки, нищету и зарплаты на уровне ста долларов, при этом Путин сконцентрировал в своих руках абсолютную власть в России, но соседям почему-то дает противоположные советы. Для достижения своих целей Москва будет использовать любые способы: вранье и исторический подлог. Три года пугали россиян украинскими националистами, но если надо, то «националистов» сделают «добрыми и пушистыми» для достижения своих целей.

Как пишет журналист, если исходить из слов Путина, то, оказывается «националисты» были уже сто лет назад за «федерализацию» по путинскому образцу. Только Путин забыл уточнить, что деятели того времени в результате профукали свои исторический шанс, а Путин даже сейчас лелеет тех, кто выступает «за очень добрые отношения с Россией, если не за союз какой-то, то за экономическую интеграцию». «Как у них помещается в голове: стрелять в украинских солдат и одновременно размышлять о «союзе» и «экономической интеграции», – резюмировал Роман Цимбалюк.
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