Путін назвав Медведчука українським націоналістом

Глава Кремля Володимир Путін вважає, що лідер руху «Український вибір» Віктор Медведчук є українським націоналістом, хоч йому самому таке визначення і не подобається. Про це він заявив під час «Прямої лінії», інформує replyua.net.
«У Медведчука є власні переконання. Я переконаний, що він український націоналіст. Але йому не подобається таке визначення, він вважає себе освіченим патріотом України», - сказав Путін. У той же час, російський лідер підкреслив, що батька Медведчука за часів СРСР відправили на заслання за те, що складався в Організації українських націоналістів. Разом з тим, він підкреслив, що Медведчук виступає за добросусідські відносини з Росією. Путін заявив, що «всі українські націоналісти хотіли незалежної, але федеративної України». Зокрема, він перерахував прізвища кількох, включаючи Франка і Чорновола, підкресливши, що «до речі, Крим вони вважали не українським».
Також, коментуючи дзвінок якогось «Дмитра з Києва», який запитав «Чому ви нас кинули? Адже в Україні не всі прихильники Бандери? », Путін заявив, що« ми нікого не мажемо однією фарбою ». «Ми взагалі намагаємося не мазати нікого чорною фарбою. Ми боїмося завдати шкоди, ми не хочемо втручатися у внутрішні справи України», - підкреслив російський лідер.