Продолжительная тенденция: дипломат рассказал, чем для России обернутся новые санкции США

Принятый американским Конгрессом закон, расширяющий антироссийские санкции, станет определяющим фактором в отношениях между Вашингтоном и Москвой на долге годы. Как передает replyua.net, такое мнение в интервью «Обозревателю» озвучил дипломат Богдан Яременко.
«С теоретической точки зрения у американского президента есть возможность наложить вето. Но, по мнению конгрессменов, у них есть необходимая поддержка для того, чтобы преодолеть вето. Все это мы увидим спустя некоторое время. Я считаю, что в большей мере решение Конгресса будет влиять не так на Российскую Федерацию, столько на американского лидера. Конгрессмены продемонстрировали, что представляемый ими орган определяет внутреннеполитический курс США. Благодаря голосованию конгрессменов закреплена определенная позиция, а полномочия Трампа ограничились», - утверждает Яременко.
Дипломат добавил, что последнее решение Конгресса весьма серьезно как для внешней, так и внутренней политики США. «Им четко отражается показатель доверия конгрессменов к главе Белого дома, а также подозрения в стремлении Трампа наладить с Россией партнерские отношения», - сказал эксперт.